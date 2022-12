Roma, Tahirovic ha scelto: giocherà per la Bosnia. A marzo la prima convocazione

Benjamin Tahirovic è uno dei volti nuovi della Roma di Josè Mourinho. Come riportato dal portale bosniaco Klix, il centrocampista classe 2003 avrebbe dovuto scegliere quale nazione rappresentare: la Svezia (sua terra natale) o la Bosnia (patria dei suoi genitori). Il numero 68 giallorosso, nonostante il forte pressing dell'allenatore scandinavo, ha scelto la seconda opzione, diventando il quarto bosniaco a vestire la maglia giallorossa dopo Dzeko, Pjanic e Zukanovic. Per ufficializzare la scelta, è molto probabile una sua convocazione per le partite di qualificazione agli Europei in programma a marzo.