Roma, Svilar: “Sono contento di aver giocato. Allenarmi con Rui mi aiuta a crescere”

Ieri contro il Bologna tra i pali abbiamo visto, al suo esordio in Serie A, Svilar. Mourinho ha scelto di concedere un giorno di riposo a Rui Patricio e dare una chance al suo secondo. Ieri l'allenatore portoghese a fine partita, interrogato in merito alla prestazione portiere aveva dichiarato: "Svilar ha bisogno di lavoro e di principi, di capire le sue qualità potenziali... Ha lavorato bene e oggi si è visto un ragazzo tranquillo che tecnicamente ha fatto molto bene. E' un portiere che ha grande presenza in campo". Intervistato ai microfoni del club il secondo di Rui ha ringraziato lo Special One e parlato del suo lavoro a Trogoria. Queste le sue parole: "Ho sensazioni molto buone, abbiamo fatto un buon gioco. Non abbiamo segnato, ma abbiamo preso un punto in un campo molto complicato".