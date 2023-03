Roma, svelata la lista degli allenatori più pagati al mondo: Mourinho è nono

Lo Special One è terzo in Italia dietro ad Allegri e Simone Inzaghi. Guida la classifica il Cholo Simeone con uno stipendio lordo annuale di 34 milioni

José Mourinho rimane uno dei migliori allenatori in circolazione, anche dal punto di vista economico. Il quotidiano francese L'Equipe, ha stilato la lista degli allenatori più pagati al mondo e lo Special One occupa il nono posto con uno stipendio di 9,2 milioni di euro lordi l'anno (circa 770 mila euro al mese). In testa rimane Diego Simeone con una retribuzione lorda di 34 milioni di euro annui (2,8 milioni mensili). In classifica altri due allenatori di Serie A ovvero Max Allegri (quinto) e Simone Inzaghi (ottavo). La Juventus versa circa 12,8 lordi all'anno al tecnico toscano (più di 1 milione di euro al mese) mentre il club nerazzurro 10 milioni lordi all'ex Lazio.