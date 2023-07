Roma, Strootman pazzo della nuova maglia: “Potete inviarmene una?”

Il centrocampista olandese non trattiene lo stupore per la nuova divisa della sua ex squadra

La nuova maglia firmata da Adidas ha già conquistato tutti: tifosi e calciatori, anche avversari. Kevin Strootman, centrocampista oggi al Genoa ma mai dimenticato dalle parti di Trigoria, ha commentato sotto il video dell'annuncio ufficiale pubblicato dalla Roma sul proprio account Twitter: "Potete inviarmene una per favore?". L'olandese non è riuscito a trattenere lo stupore e l'entusiasmo per la nuova divisa da gioco giallorossa anche se in questa stagione, dopo la promozione con il suo Genoa, sarà avversario in campo.