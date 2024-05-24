Da anni vige il gemellaggio con la tifoseria dell'Udinese. Il destino del club bianconero dipende anche dalla Roma

Redazione
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La Roma deve solo aspettare i risultati dell'Atalanta e di fatto domenica ad Empoli non si gioca nulla. Ma in ballo c'è il destino di tre squadre che lottano per la salvezza: Udinese, Frosinone e appunto il club toscano. In caso di vittoria della squadra di Nicola scenderebbe proprio una delle altre due concorrenti impegnate in uno scontro diretto. I tifosi del Gruppo Quadraro, gemellati da tempo con quelli dell'Udinese, stamattina hanno apposto uno striscione fuori Trigoria in cui si chiede il massimo impegno: "Vinci per noi e per gli amici friulani". Saranno oltre 3000 inoltre i tifosi giallorossi presenti domenica al Castellani. Un altro sold out.

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