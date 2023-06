Roma, Abbonamenti Serie A: stop alle vendite la prossima settimana

Mancano più di due mesi alla ripartenza del Campionato, ma l'amore dei tifosi della Roma non ha mai smesso di farsi sentire. I numeri della campagna abbonamenti per la prossima stagione sono assurdi: si parla di circa 40mila tessere staccate per la prossima stagione, compresi i settori Premium. Il club ha comunicato che la prossima settimana verrà fermata la possibilità di acquistare nuovi abbonamenti. E non è tutto. Ieri sono state avviate le vendite anche per i pacchetti Coppe, comprensivi delle tre partite del girone di Europa League e l'ottavo di Coppa Italia. Anche in questo caso, in pochissime ore, gli acquisti dei tifosi della Roma sono stati moltissimi.