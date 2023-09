Roma, lesione alla coscia destra per Renato Sanches: salta le prossime tre partite

La Roma perde Renato Sanches per almeno le prossime due settimane. Secondo quanto riportato da SkySport, il centrocampista portoghese, sostituito alla mezz'ora contro lo Sheriff, ha riportato una lesione di primo grado alla coscia destra. Salterà sicuramente i prossimi impegni contro Torino, Genoa e Frosinone poi verrà sottoposto a nuovi accertamenti ma non è escluso che possa tornare direttamente dopo la sosta vista la sua lunga cartella clinica. Per Sanches si tratta del secondo stop stagionale dopo quello arrivato dopo l'esordio contro la Salernitana. Sicuramente non l'inizio che si auguravano tutti i tifosi della Roma.