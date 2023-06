Roma, stangata della Uefa: 4 giornate a Mourinho. Settore ospiti chiuso per una gara

Inoltre il club dovrà pagare una multa complessiva da 135.500 mila euro. Prevista la chiusura parziale dello stadio Olimpico per la prima in casa: 6000 posti in meno

Stangata da parte della Uefa nei confronti di José Mourinho. Il tecnico è stato squalificato pr 4 giornate dopo gli insulti rivolti a Taylor al termine della finale di Europa League col Siviglia. Lo Special One salterà quasi tutto il girone di Europa League. La Roma presenterà ricorso. Questo il comunicato: "Sospendere l'allenatore dell'AS Roma, José Mourinho, per le prossime quattro (4) partite di competizioni UEFA per club a cui avrebbe altrimenti partecipato, per aver rivolto un linguaggio offensivo a un ufficiale di gara".Inoltre il club dovrà pagare una multa da 50 mila euro e ci sarà la chiusura per un turno del settore ospiti nella prossima trasferta europea: "Multa di € 50.000 e vietare all'AS Roma di vendere biglietti ai propri tifosi ospiti per la prossima (1) partita delle competizioni UEFA, per accensione di fuochi d'artificio, lancio di oggetti, atti di danneggiamento e disturbo alla folla". C'è anche un'altra multa di 5mila euro alla squadra per comportamento scorretto. Nella nota della Uefa si legge anche che il club avrà 30 giorni di tempo per ripagare i danni allo stadio.

Il pugno duro della Uefa fa riferimento anche alla semifinale d'andata contro il Bayer Leverkusen. I giallorossi dovranno pagare 80.500 euro di multa e nella prima gara casalinga ci sarà una chiusura parziale dello stadio Olimpico. Non saranno disponibili 6000 posti. Il comunicato: "Multare l'AS Roma di € 30.000 e ordinare la chiusura parziale dello stadio dell'AS Roma, almeno 6.000 posti (3.000 posti nella tribuna nord e 3.000 posti nella tribuna ovest), durante la prossima (1) competizione UEFA partita come società ospitante, per lancio di oggetti. Alla AS Roma 32.500 euro di multa per accensione fuochi d'artificio. Alla AS Roma una multa di 18.000 euro per ostruzione di pubbliche vie di passaggio".