Roma, staccati 34mila abbonamenti per la prossima Europa League

La Roma a 9 giorni dall'inizio del campionato è ancora un cantiere aperto. Alla rosa di Mourinho mancano almeno un attaccante e un centrocampista ma questi ritardi nella campagna acquisti non hanno frenato l'entusiasmo e l'amore dei tifosi. È stata infatti raggiunta la quota di 34milaabbonamenti per la prossima Europa League. La sottoscrizione prevede anche il biglietto dell'ottavo di finale di Coppa Italia che si giocherà allo Stadio Olimpico. Questa mattina è stata aperta la vendita libera (che si concluderà alle 18 del prossimo 31 agosto) ed in pochissime ore è stata toccata la soglia dei 15mila. La finale della competizione è in programma il prossimo 22 maggio alla Dublin Arena.