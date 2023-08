Roma, squadra in ritiro prima dell’esordio in campionato contro la Salernitana

La Roma si prepara alla prima partita della nuova Serie A 23/24. Domani all'Olimpico arriva la Salernitana di Paulo Sousa (ore 18:30) e come riportato dal sito ufficiale del club, i calciatori giallorossi questa sera rimarranno in ritiro all'interno del Centro Sportivo di Trigoria. Non una scelta inconsueta per José Mourinho che spesso prima delle partite raduna tutti i giocatori per prepararli al meglio all'imminente sfida. Presenti anche gli squalificati Lorenzo Pellegrini e Paulo Dybala che domani non saranno della partita così come il tecnico portoghese, il suo vice Foti e altri due collaboratori. In panchina andrà il preparatore atletico Rapetti insieme alla leggenda Bruno Conti.