Roma, sprint per l’Empoli: pernottamento a Trigoria, domattina l’allenamento

L'allenatore portoghese non vuole perdere tempo in vista della prossima sfida in campionato

Redazione

La Roma e Mourinho non vogliono perdere tempo. Dopo la larga vittoria in Conference League contro lo Zorya, lo Special One sta già pensando alla prossima gara, quella di campionato contro l'Empoli. "Torneremo per le 2-3 di notte e faremo uno sforzo rimanendo a Trigoria per riprendere gli allenamenti domani mattina", queste le parole di Mourinho che passerà con la squadra la notte a Trigoria in vista del prossimo impegno.