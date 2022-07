Roma-Sporting, Dybala in tribuna all’Estadio Algarve. Con lui Friedkin e Pinto

Paulo Dybala in tribuna all’Estadio Algarve ad assistere all’amichevole tra la Roma e lo SportingLisbona. La Joya, arrivato nel secondo tempo dopo che sono stati limati gli ultimi dettagli al contratto, siede accanto al suo procuratore Antun e a Tiago Pinto, una fila più in alto il presidente Dan Friedkin e il figlio Ryan. Si tratta della sua prima partita da calciatore della Roma, vissuta in tribuna perché ancora da ufficializzare il contratto che probabilmente verrà diramato in serata o al massimo domani. Oggi Dybala ha svolto una seduta individuale d’allenamento in attesa di allinearsi con i compagni che hanno cominciato la preparazione il 5 luglio. C’è ancora tanta strada da fare, ma Mourinho potrebbe utilizzarlo qualche minuto sabato sera contro il Nizza.