Roma, Spinazzola prosegue la riabilitazione in palestra

L'esterno giallorosso continua il percorso di recupero testimoniando l'allenamento con un video sui social

Va avanti senza intoppi la ripresa di Leonardo Spinazzola che si allena senza sosta per recuperare il prima possibile dalla rottura del tendine d'Achille rimediata nel match di Euro 2020 contro il Belgio. L'esterno giallorosso nonostante salterà quasi la metà della stagione non perde il sorriso e all'esercizio abbina anche il divertimento. Ha pubblicato infatti un'Instagram story che lo ritrae intento a camminare su un tappeto elasticizzato mentre in sottofondo si sente il preparatore dargli il ritmo cantando il motivo del Can Can. "Facciamo Paura" afferma il numero 37 sui social.