Roma, Spinazzola e Karsdorp pronti per Salisburgo. Occhi su Cardoso e Branthwaite

Giovedì i giallorossi tornano in campo a Salisburgo per i play-off di Europa League, intanto volano le vendite dei biglietti per i quarti di finale di Women's Champions League all'Olimpico

Redazione

Oggi la Roma è tornata ad allenarsi in vista della partita di playoff di Europa League contro il Salisburgo giovedì alle 18:45. In gruppo anche Karsdorp e Spinazzola che sperano in una convocazione. Per la partita in trasferta, Mourinho schiererà probabilmente la formazione migliore, vista anche l’impossibilità di impiego di Solbakken, fuori dalla lista UEFA. Altro motivo che potrebbe spingere l’allenatore a confermare lo schieramento di Lecce è il flop di una panchina che non convince. Infatti, solo El Shaarawy e Volpato si sono dimostrati un’arma in più, mentre Belotti non ha ancora gonfiato la rete in campionato e Solbakken è un oggetto misterioso. Per la zona Champions non si può contare solo sulle magie di Dybala, che comunque non perde tempo e si allena anche nel giorno di riposo in vista dell’impegno europeo.

L’attaccante argentino, tuttavia, va gestito: in trasferta, nel freddo austriaco, il rischio infortunio è alto, soprattutto per un giocatore soggetto a problemi muscolari. Con una rosa così corta e con le riserve non affidabili, perdere la Joya sarebbe un disastro. Nonostante questi dati, c’è una cosa che fa ben sperare i tifosi: il rientro in squadra di Wijnaldum. Il centrocampista olandese è tornato a vedere la luce, 181 giorni dopo il suo esordio in serie A. Il club starebbe già pensando al suo rinnovo. Il riscatto è fissato a 8 milioni, bisognerà accordarsi per valutare le cifre del futuro ingaggio.

Roma, sguardo al futuro tra rinnovi e nuovi nomi per il mercato — Atri nodi contrattuali da sciogliere sono quelli di El Shaarawy, Smalling e Matic. Il faraone è disposto ad abbassarsi l’ingaggio per rimanere a Roma, mentre per il difensore si parla di un aumento. Per quanto riguarda Nemaja, il rinnovo scatterà in automatico al raggiungimento del 50% delle presenze stagionali. Intanto si pensa al futuro e al prossimo mercato, i nomi sul taccuino sono quello di Johnny Cardoso, centrocampista dell’Internacional, e di Branthwaite, difensore centrale del PSV. Intanto la Roma Femminile si avvicina sempre di più all’impegno sportivo che entrerà nella storia del club: i quarti di finale di Champions League. Il match si svolgerà, per la prima volta in assoluto, allo Stadio Olimpico di Roma e lo stesso club ha invitato i tifosi a sostenere la squadra regalando biglietti ai tifosi abbonati in campionato e nelle Coppe e mettendo la vendita libera a partire da 5€. Il talento delle ragazze di Spugna è confermato dall’ampio numero di giocatrici convocate in Nazionale. Ben 14 atlete, infatti, saranno impegnati in veri trofei in tutto il mondo.