Roma, Spinazzola domani ospite del programma “Ti Sento”

Il terzino della Roma sarà il primo ospite della nuova stagione

Riparte domani in seconda serata su Rai Due il programma "Ti Sento", condotto da Pierluigi Diaco. L'ospite della prima puntata sarà il terzino della Roma Leonardo Spinazzola che tramite un post sul proprio profilo Instagram ha ricordato l'appuntamento di domani alle 23:10. Il conduttore Diaco, su TV Sorrisi e Canzoni, ha spiegato la scelta di Spinazzola come primo ospite: "Partiamo da Leonardo Spinazzola, che non parla da un po’ perché è infortunato. Mi piace iniziare con un calciatore perché nella prima stagione Roberto Mancini ci ha portato fortuna".