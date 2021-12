Roma-Spezia, l’Olimpico risponde presente: oltre 43mila i biglietti venduti

Olimpico vestito nuovamente a festa per il match di questa sera contro lo Spezia

Quasi tutto l'Olimpico nuovamente esaurito per la sfida di questa sera contro lo Spezia: sono oltre 43mila i biglietti venduti. Nonostante la partita si giochi di lunedì alle 20.45, giorno ovviamente lavorativo, lo stadio Olimpico sarà ancora una volta quasi al massimo consentito. Le due sconfitte consecutive contro Bologna e Inter, non hanno quindi minato la fiducia del popolo giallorosso verso la squadra di Mourinho, e anche questa sera i tifosi presenti daranno vita ad un'atmosfera da brividi. La vittoria e il conseguente passaggio del turno come prima del girone in Conference League, ha ridato linfa vitale all'ambiente e i giallorossi questa sera sono chiamati a dare una risposta forte alla marea giallorossa sugli spalti. Lo Spezia è da molti anni una delle bestie nere della Roma, ma Mourinho e i suoi ragazzi non vogliono staccarsi ulteriormente dal treno Champions League, visto anche lo scontro diretto in programma nel prossimo turno infrasettimanale contro l'Atalanta.