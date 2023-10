Roma, solidarietà verso la comunità ebraica a 80 anni dal rastrellamento del ghetto

La Roma si unisce nel dolore e ricorda il 16 ottobre del 1943 mostrandosi solidale nei confronti del popolo ebraico. Oggi, 80 anni fa, avveniva il rastrellamento del ghetto di Roma, che friedki al campo di sterminio di Auschwitz. Soltanto 16 tra questi sopravvissero: il club giallorosso ha voluto mostrare tutta la sua vicinanza al popolo ebraico con una corona di alloro per commemorare la scomparsa di quelle persone.

