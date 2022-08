Roma, sold out anche con la Cremonese: all’Olimpico oltre 60 mila spettatori

Dopo il sold out contro lo Shakhtar nell'ultima amichevole, la Roma tramite un comunicato sul proprio sito, ufficializza il tutto esaurito anche contro la Cremonese, a 12 giorni di distanza dalla partita stessa. Per la seconda giornata di campionato, la prima all'Olimpico, sono attesi più di 60mila spettatori. Il club comunica che gli unici biglietti acquistabili saranno quelli resi disponibili dagli Abbonati Plus che decideranno di cedere il proprio posto per questa partita. Inoltre, da giovedì 11 agosto alle 12, sarà in vendita il primo pack stagionale comprensivo di tre match: Atalanta, Lecce e Napoli a partire da 79 euro.