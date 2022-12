Roma, Solbakken è impaziente di iniziare: “Affamato”

Il norvegese, tramite i propri profili social, ha mostrato tutta la sua voglia di cominciare la nuova avventura in giallorosso

Ola Solbakken scalpita e non vede l'ora di mettersi a disposizione di Mourinho. Il Bodo/Glimt non sembrerebbe intenzionato a liberarlo prima della scadenza del contratto (31 dicembre) ma i pensieri del norvegese sono ormai tutti giallorossi. Tramite il suo account ufficiale Instagram, il classe '98 ha pubblicato una foto che lo ritrae con la sua nuova maglia accompagnata da una descrizione eloquente: "Affamato". Questa la parola scelta da Solbakken che ha dunque voluto far sapere ai suoi nuovi tifosi tutta la voglia di iniziare questo nuovo capitolo della sua carriera.