Roma, Smalling verso la panchina con lo Slavia Praga

Il ritorno di Smalling, a fatica, si avvicina. Il difensore inglese, assente dalla gara del 1° settembre contro il Milan, sta cercando di recuperare dal problema tendineo che lo affligge da inizio stagione. Smalling, che già dalla scorsa settimana è tornato a lavorare in gruppo, sarà disponibile per andare in panchina per la sfida di Europa League contro lo Slavia Praga in programma giovedì sera. Probabile che Mourinho lo mette in campo a gara in corsa per poi averlo da titolare contro l'Inter domenica o tutt'al più al ritorno a Praga. Tutto dipenderà dal fattore dolore, che ha impedito a Smalling di essere tra i convocati col Monza.