Roma, Smalling e Llorente puntano il Monza. Slitta il rientro di Renato Sanches

L'infermeria giallorossa è ancora piena e nell'ultima settimana si sono aggiunti Pellegrini e Dybala. Mourinho non ama le soste, ma in questi giorni avrà la possibilità di recuperare con calma Smalling e Llorente che aumenteranno i carichi di lavoro. L'inglese è ai box da oltre un mese, mentre lo spagnolo si è fatto male nella serata di Genova. Entrambi puntano al rientro per la sfida con il Monza in programma il 22 ottobre. Secondo quanto riportato da La Repubblica contro la formazione di Palladino non ci sarà il rientro di Renato Sanches. Lo staff medico è al lavoro per metterlo a disposizione a fine mese. Il portoghese punta il big match contro l'Inter.