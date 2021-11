Roma, Smalling a Londra per una consulenza esterna sul percorso di recupero

L'inglese è partito in serata da Fiumicino accompagnato dal medico del club Manara

Non sembra ancora essere vicino il ritorno in campo di Chris Smalling. L'inglese, fermo ai box per una lesione al flessore, ha preso un aereo per Londra da Fiumicino questa sera, accompagnato dal medico del club Manara. La Roma ha deciso di affidarsi a una consulenza esterna, come già successo in passato in altre occasioni, per avere più chiaro il quadro clinico del giocatore e capire a che punto è il suo percorso di recupero. I giallorossi sperano di riavere il numero 6 a disposizione dopo la sosta, ossia tra circa tre settimane, ma al momento non ci sono tempi di recupero certi. Smalling, che ha giocato il suo ultimo match lo scorso tre ottobre, ha collezionato in stagione solo quattro presenze in campionato e due in Conference League. Mourinho sperava di poter puntare su di lui e affidargli le chiavi della difesa, ma non lo ha praticamente mai avuto a disposizione. Dalla scorsa stagione l'ex Manchester ha saltato trentanove partite a causa degli infortuni. Un numero che, già da domani, è destinato ad aumentare.