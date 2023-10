Roma-Slavia Praga, ennesimo sold out: cancelli aperti dalle 18.30

Tra passato e futuro. Stasera la Roma ospita lo Slavia Praga a 27 anni di distanza da quella maledetta notte di Coppa Uefa, con l'obiettivo di riscattarla e ipotecare il primo posto del girone di questa Europa League. Per l'occasione si prepara l'ennesimo sold out, con qualche biglietto a disposizione solo nei settori con hospitality. Per gli oltre 60mila di questa sera (4mila dalla Repubblica Ceca) i cancelli si apriranno alle 18.30, con il fischio d'inizio previsto per le 21.