Roma-Siviglia, consigli per chi sarà a Budapest e si muoverà in automobile

In queste ore di trepidante attesa, i fortunati tifosi della Roma sicuri di avere un biglietto tra le mani per la finale contro il Siviglia del 31 maggio, si stanno mobilitando per capire come arrivare a Budapest. Per coloro i quali si muoveranno verso la capitale ungherese tramite automobile, giunge un prezioso consiglio da parte dell'avvocato degli ultras, Lorenzo Contucci: "Per poter circolare in sulle autostrade è obbligatorio acquistare una vignette elettronica. La potete comprare alla prima stazione di servizio in Ungheria, ma probabile acquistabile già in Slovenia. La validità minima è di 10 giorni, per un costo di 15 euro". L'avvocato chiede attenzione anche per quanto riguarda i limiti di velocità, visti gli elevati controlli da parte della polizia locale. Inoltre, fa sapere il legale, in città ci sono tanti garage utili per il parcheggio al costo di 15-20 euro al giorno. Per chi sceglierà di fermare la macchina più fuori porta, invece, la sosta deve essere pagata tra le ore 8 e le ore 22 dal lunedì al venerdì. Inoltre, in tutti i ristoranti e nella maggior parte dei negozi, è consentito l'acquisto tramite carta di credito.