Roma, si tratta per Zapata. E l’Atalanta perde El Bilal Touré per infortunio

Mentre è in corso la trattativa con la Roma per Duvan Zapata, l'Atalanta perde una pedina in attacco. Come riporta 'tuttomercatoweb.com', El Bilal Touré ha riportato un infortunio muscolare: si tratta di un risentimento alla coscia destra riportato durante la settimana. L'attaccante maliano, grande colpo di mercato estivo della Dea, ha saltato l'allenamento congiunto a porte aperte di oggi al Gewiss e con tutta probabilità non sarà a disposizione per la prima giornata contro il Sassuolo. Gasperini potrebbe aver quindi bisogno di Zapata già questa domenica. Nei prossimi giorni Touré si sottoporrà agli esami del caso, valutando così un eventuale cambio di strategia sull'attaccante colombiano cercato dalla Roma.