Roma, shooting con la nuova maglia Adidas. Presente anche Dybala

Appuntamento in zona Aventino questa sera per calciatori e calciatrici della Roma, che si sono ritrovati in una delle zone più in della Capitale per realizzare uno shooting con la maglia della prossima stagione firmata Adidas. Presenti, tra le fila degli uomini, il capitano LorenzoPellegrini, Cristante, Mancini e Paulo Dybala, la cui presenza potrebbe rappresentare una conferma in rosa in vista della prossima annata, benchè il precedente di Dzeko (che partecipò allo shooting prima di essere ceduto all'Inter) non fa ben sperare la piazza. Per quanto riguarda la selezione femminile, le modelle d'eccezione sono state la capitana Elisa Bartoli, Linari e Giacinti.