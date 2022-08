Roma-Shakhtar Donetsk, le probabili formazioni di Mourinho e Jovicevic

Pochi dubbi di formazione per lo Special One per l'ultima amichevole prima dell'inizio del campionato. Sarà la prima volta all'Olimpico per i nuovi arrivati

La nuova ambiziosa Roma di Josè Mourinho è pronta per presentarsi al proprio pubblico. Davanti ad un Olimpico sold-out, i giallorossi affronteranno lo Shakhtar Donetsk domenica alle 20.45. Sarà la prima volta davanti ai tifosi per Matic, Celik e Svilar ma soprattutto per Dybala e l'ultimo arrivato Wijnaldum. Nell'ambiente Roma, dopo un mercato scintillante e ancora in fase di completamento, c'è grande attesa per l'inizio del campionato (in programma domenica 14 contro la Salernitana) ma nel frattempo l'Olimpico non farà mancare il proprio apporto nemmeno in questa amichevole.