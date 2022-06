Roma, sfregiato il murale di Mourinho con la Conference in versione Giulio Cesare

News as roma: tutte le notizie

L'immagine dello Special One imperatore era stata una delle prime apparse in giro per la città dopo la vittoria di Tirana

Redazione

Non è passato neanche un mese, in realtà poco più di dieci giorni, e già qualcuno ha deciso di sfregiare José Mourinho. Figurativamente parlando, ovviamente. O meglio: quel qualcuno ha cancellato la faccia dello Special One nel murale che Harry Grab aveva prontamente fatto dopo la vittoria della Conference Leaguecontro il Feyenoord a Tirana vicino alla metro Circo Massimo.

Il portoghese, vestito da imperatore romano, anzi proprio da Giulio Cesare, ora è senza volto. Ma la gloria di aver vinto un trofeo europeo, per la Roma e per i tifosi, non passa certamente così.

Screenshot