Roma la più sfortunata d’Europa: nessuna squadra ha colpito più legni

La Roma si lecca le ferite dopo la sconfitta per 1-0 contro il Feyenoord al De Kuip. Per giallorossi però tante occasioni per andare in vantaggio prima e per pareggiare poi come il rigore di Lorenzo Pellegrini e il colpo di testa di Ibanez. Il primo tentativo del capitano si è stampato sul palo, invece il secondo del centrale brasiliano sulla traversa. Per la formazione di Mourinho è il 26esimo legno stagionale. Nessuna squadra nei top 5 campionati europei ne ha colpiti di più. Dietro la Roma ci sono Bayern Monaco e il Psg, entrambe a quota 23.