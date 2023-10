Roma-Servette, è la 150ª vittoria in competizioni Uefa: 500 i gol segnati in Europa

La gara dell'Olimpico, nella quale la Roma si è liberata facilmente del Servette con un poker, assume un triplice significato. Non solo i tre punti utili per rimanere in testa alla classifica, ma il 4-0 agli svizzeri rappresenta anche la 150ª vittoria della società giallorossa in competizioni Uefa. Non solo, con i gol segnati da Lukaku, Pellegrini e la doppietta di Belotti, la Roma ha raggiunto le 500 reti siglate in tornei europei. Si tratta di record importanti soprattutto per una squadra che negli ultimi anni sta ottenendo grandi risultati in queste competizioni e vuole continuare a crescere.