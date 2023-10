Roma-Servette, Azmoun fa il tifo dall’Olimpico. In tribuna c’è anche Pizarro

L'attaccante iraniano, non essendo nella lista Uefa, ha voluto far sentire la propria vicinanza ai compagni di squadra. Sugli spalti, presente anche l'ex giallorosso

Sardar Azmoun è costretto a vedere la sua squadra dalla tribuna nel match contro il Servette di Europa League. L'attaccante iraniano non è infatti presente nella lista Uefa dei giallorossi e dunque non può dare una mano in campo ai compagni. Nonostante questo, Azmoun è voluto rimanere al fianco dei compagni presenziando in tribuna all'Olimpico. Sulle sue Stories Instagram ha pubblicato un video d'incoraggiamento durante lo spettacolare momento dell'inno: "Forza Roma". Sugli spalti dell'impianto capitolino è presente anche una vecchia conoscenza romanista come David Pizarro.