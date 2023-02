Roma, scocca l’ora di Wijnaldum: prima da titolare con la Cremonese

“Wijnaldum sta migliorando ed è un’opzione vederlo dal 1’”. Queste le parole di Mourinho nella conferenza di una settimana fa. Detto fatto: è finalmente scoccata l’ora di Gini e contro la Cremonese parte da titolare per la prima volta. L’olandese è rientrato in campo dopo quasi 6 mesi contro il Lecce in campionato. Ha giocato qualche spezzone di gara nelle successive partite ed ora è al 100% per prendere in mano il centrocampo. L’infortunio alla tibia è ormai superato e lo Special One potrà godersi l’ex PSG a pieno regime.