Roma, Schillaci: “Zaniolo mi piace ma deve cambiare carattere. Ha un grande futuro”

Salvatore Schillaci, ex attaccante di Juventus e Inter, ha parlato ai microfoni di TuttoMercatoweb. Il tema principale è stata la finale di Coppa Italia di questa sera tra le sue due ex squadre ma l'eroe di Italia '90, ha rilasciato un commento anche su Zaniolo e sul suo possibile approdo in bianconero: "Zaniolo mi piace molto: è forte fisicamente, anche se dovrebbe cambiare carattere. Dovrebbe stare più tranquillo ma fisicamente c'è, ha un grande futuro".