Roma-Sassuolo, la Curva Sud omaggia De Rossi: “Mai finirà questo amore”

Prima del fischio d'inizio del match contro i neroverdi, il settore caldo del tifo romanista ha esposto uno striscione in onore del neo tecnico

"DDR: giocatore, capitano, allenatore… mai finirà questo amore!", con uno splendido striscione la Curva Sud ha omaggiato Daniele De Rossi prima dell'inizio del match contro il Sassuolo. Tutto lo stadio ha applaudito e si sono alzati i soliti cori per il mister. L'allenatore giallorosso ha poi salutato e ringraziato il settore più caldo dello stadio Olimpico. Da quando è arrivato sulla panchina della Roma, De Rossi ha riportato la squadra in zona Champions e ha superato due turni di Europa League. Nelle prossime settimane è attesa la decisione dei Friedkin per il rinnovo del contratto.