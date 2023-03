Roma-Sassuolo, fuori Pellegrini e Mancini: il capitano è Smalling

Un segnale importante per Chris che in questi giorni sta trattando il rinnovo di contratto con i giallorossi

Novità nella Roma questo pomeriggio per la sfida contro il Sassuolo. La fascia da capitano, per la prima volta in gare ufficiali, è sul braccio di Smalling vista l'assenza di Pellegrini e Mancini. Il numero 7 è infortunato, mentre Gianluca (diffidato) è stato lasciato in panchina poiché domenica ci sarà il derby. Un segnale importante per Chris che in questi giorni sta trattando il rinnovo di contratto con i giallorossi. Pinto ha alzato l'offerta e adesso l'ex United dovrà decidere se accettare o meno. A Trigoria sono fiduciosi e lui ha già espresso la volontà di voler rimanere altri anni nella Capitale.