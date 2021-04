Roma, Sarri e Allegri: è duello in panchina. Nei prossimi giorni la decisione

Entro il 26 maggio, data della finale di Europa League, i Friedkin e Pinto sceglieranno il nuovo allenatore: è corsa tra i due ex Juve

Per la panchina della Roma è ormai un duello al fotofinish. Allegri o Sarri, la rosa di nomi per il dopo-Fonseca si è sostanzialmente ridotto ai due ex Juventus, in cima alle preferenze dei Friedkin e di Pinto. Scartate le piste estere per motivi diversi, il direttore generale continua a studiare insieme a Gould il prossimo allenatore. Con Allegri la situazione è attualmente in stand-by mentre qualcosa in più si sta muovendo sul fronte Sarri. Ramadani ha da tempo allacciato i contatti con Pinto, in questi giorni è stato segnalato in Italia. Ha offerto il tecnico di Figline ai giallorossi, si è cominciato a parlare di giocatori e dei possibili rinforzi da portare a Trigoria. Il progetto Roma affascina e non poco Sarri, che ha messo la capitale al primo posto tra le destinazioni preferite, rispetto a Napoli e Tottenham. C'è ancora una situazione pendente con la Juventus, balla un'opzione di rinnovo, l'accordo tra le parti per liberarsi non è ancora stato trovato.