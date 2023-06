Roma, annullata la tournée in Corea: si valutano le alternative

Per un intoppo a livello economico la comitiva giallorossa non partirà per l'Asia

Annullata la tournée della Roma in Corea. L’accordo con gli organizzatori del torneo era per 3 milioni, con pagamento immediato di metà della cifra, ma ad oggi le promesse non sono state rispettate. Lo stesso problema lo ha riscontrato il Napoli per un’amichevole con il Maiorca a Seoul. Adesso il club sta studiando soluzioni alternative. In stand-by gli altri test da giocare a luglio e agosto. In bilico la partita di Singapore contro il Tottenham, il 26 luglio, perché la Roma a questo punto sta valutando costi e benefici (gli organizzatori sono diversi rispetto alla Corea).