Roma-Salisburgo, i tifosi giallorossi sui social: “Compatti verso un unico obiettivo”

La partita di domani è decisiva per il cammino europeo della Roma. Lo sa Mourinho che ha chiesto l'aiuto dei tifosi, i quali sui social hanno scritto: "Il mister ha chiamato a raccolta e la curva risponde presente! Ora più che mai serve una curva unita, la Roma ha bisogno dei suoi tifosi: facciamo vedere che il nostro amore può dare quella spinta in più per aiutare la squadra. Verso un unico obiettivo tutti uniti nessuno ci può fermare! Tutti i Romanisti compatti".