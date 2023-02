Roma-Salisburgo, ammonito Ibanez: salterà l’ottavo di finale

Il brasiliano non ci sarà per l'andata del 9 aprile in programma all'Olimpico

Roger Ibanez salterà l'ottavo di finale di Europa League. Il difensore brasiliano è stato ammonito dopo appena tre minuti di gioco per un fallo su Adamu. L'ex Atalanta non ci sarà nell'andata del 9 aprile in programma all'Olimpico. Gara nervosa dai primi istanti, infatti è arrivato un giallo anche per Pellegrini.