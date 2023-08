Roma-Salernitana, visita speciale all’Olimpico: c’è anche Radja Nainggolan

La Roma è pronta a dare il via alla sua stagione e lo stadio Olimpico, in occasione della prima giornata di campionato contro la Salernitana, è gremito in ogni ordine di posto. Nonostante sia ancora agosto, il pubblico giallorosso ha risposto presente per sostenere la squadra, così come aveva chiesto José Mourinho in conferenza stampa. Nelle tribune dell'Olimpico, è stato avvistato anche un ex giocatore della Roma molto gradito, come Radja Nainggolan. Il belga, ancora una volta, dimostra il suo attaccamento ai colori giallorossi. All'Olimpico, ci sono anche l'allenatore Serse Cosmi e Zibi Boniek.