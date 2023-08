Roma-Salernitana, Belotti torna a segnare in Serie A dopo un digiuno di 34 gare

La Roma ha sbloccato subito il match dell'Olimpico contro la Salernitana grazie alla rete di Andrea Belotti. In realtà, per il Gallo, sarebbero stati due le marcature se il Var non fosse intervenuto per annullare il suo gol a inizio partita per posizione di fuorigioco. Ciò nonostante, il numero 11 giallorosso si è finalmente sbloccato, mettendo a segno il suo primo gol in Serie A con la maglia della Roma. L'urlo liberatorio durante l'esultanza, racconta l'attesa per un momento così tanto desiderato. Belotti non segnava in campionato dal 1 maggio 2022 in occasione di Torino-Empoli, ovvero da ben 34 partite consecutive.