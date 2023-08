Roma-Salernitana, prima convocazione per Alessio: chi è il nuovo bambino di Mourinho

La terza stagione della Roma di Mourinho parte questo pomeriggio contro la Salernitana. Lo Special One è ancora senza il nuovo centravanti e avrà a disposizione il solo Belotti. Per questo José corre ai ripari chiamando un nuovo 'bambino'. Si tratta di Filippo Alessio, attaccante arrivato in estate dal Vicenza e inserito fin da subito nella lista dei convocati. Non era partito in Portogallo per il ritiro, ma è sempre stato presente nella seconda parte di preparazione a Trigoria. Il classe 2004 nonostante la giovane età ha già messo a referto un gol tra i professionisti. Nella scorsa stagione ha gonfiato la rete nella Coppa Italia di Serie C. Alto quasi un metro e novanta, Alessio spicca per le sue qualità fisiche nei duelli all'interno dell'area di rigore e con i difensori avversari. Mourinho lo ha esaminato nelle ultime settimane e gli ha regalato la gioia della prima convocazione in Serie A. Ha scelto la maglia numero 62. Oltre a lui gli altri ragazzi aggregati dalla Primavera che andranno in panchina sono Pagano e Pisilli.