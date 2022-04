Roma-Salernitana, i convocati di Nicola: Fazio squalificato, out anche Perotti

Dei tre ex Roma nella rosa di Nicola solo Gyomber sarà a disposizione per il match di domani all'Olimpico

Al termine della seduta di rifinitura di questa mattina il tecnico della Salernitana Davide Nicola ha diramato la lista dei convocati per la gara in programma domani all'Olimpico contro la Roma. Ovviamente out uno degli ex, Federico Fazio, che è squalificato dopo l'espulsione rimediata col Torino. Fuori anche l'altro ex Diego Perotti, che non ha recuperato, mentre ci sarà Gyomber. C'è invece Franck Ribery, così come Lassana Coulibaly. Ecco l'elenco completo: