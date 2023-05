Roma, sale la tensione: El Shaarawy fotografa lo striscione della Sud

La carica per stasera sale a dismisura. Ieri sera è stato esposto uno striscione all’esterno del Centro Sportivo di Trigoria: “Più dura è la battaglia, più grande è la vittoria. Forza Roma vinci ancora”. Firmato da un gruppo della curva Sud. Lo hanno notato tutti i giocatori della Roma stamattina, tra cui Stephan El Shaarawy che ha fotografato la scritta ricondividendola sul suo profilo Instagram ufficiale. Il Faraone oggi sarà indisponibile ma punta a essere almeno in panchina (non da tifoso) nella sfida di ritorno a Leverkusen.