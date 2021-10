“Roma, Roma, Roma” si blocca: i tifosi cantano l’inno a cappella

Problema tecnico nel pre-partita di Roma-Empoli, ma lo stadio ha rimediato con una versione anche più emozionante della solita

"Roma, Roma, Roma" è una tradizione che non può essere interrotta. Neanche quando l'inno si blocca e le casse sono mute. È successo oggi all'Olimpico, prima di Roma-Empoli. L'inno è partito come sempre, ma qualcosa in sala di regia non ha funzionato. Lo speaker dello stadio come un maestro d'orchestra ha chiamato i tifosi a cantare senza musica, e così è stato, rendendo il tutto (se possibile) più emozionante. Abraham ha apprezzato e applaudito i tifosi al termine dell'inno.