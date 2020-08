Roma, riscaldamento e torello nella rifinitura pre Siviglia

Ultimi dettagli da limare per la Roma, prima che domani alle 18.55 inizi il delicatissimo match con i Siviglia, valevole per l’accesso alle Final Eight di Europa League. La squadra di Fonseca, come riporta Sky Sport, ha svolto la consueta rifinitura alla MSV Arena di Duisburg dove domani andrà in scena la gara. Corsetta iniziale per il gruppo e poi seduta di riscaldamento eseguita all’ombra sul terreno di gioco, poi gruppo diviso in due per il torello e a seguire la classica parte tecnico-tattica. A guidare il gruppo Dzeko e Pellegrini, munito di maschera protettiva dopo il duro colpo subito nel match con la Fiorentina. Il tutto sotto la supervisione dello staff romanista, del vice presidente Baldissoni e del Ceo Fienga.