Roma, ripresa degli allenamenti domani alle 16

Non c'è un attimo di tregua in casa Roma. Subito dopo il pareggio ottenuto, fuori casa, contro il Monza, per 1-1, la squadra di Mourinho si ritroverà a Trigoria domani pomeriggio alle ore 16, per la ripresa degli allenamenti. Nonostante la stanchezza e la rosa con le ossa rotte, alla quale si è aggiunto anche lo stop di El Shaarawy, il prossimo match contro l'Inter, in programma sabato alle 18, è un crocevia fondamentale per il sogno Champions. Per tale motivo, la formazione giallorossa rientrerà immediatamente nella capitale per ricaricare le pile e proiettarsi alla sfida dell'Olimpico. Una Roma che sarà decimata, vista anche l'espulsione di Celik, ma che non può più permettersi di sbagliare.