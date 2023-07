Roma: rinnovo per Dybala e accordo per Guerrero. Scamacca, nuovi messaggi d’amore

L'annuncio ufficiale del nuovo accordo (triennale da 6 milioni più bonus a stagione) dovrebbe arrivare la prima settimana di agosto, una volta scaduta la clausola, che verrà rinegoziata

Redazione

Di campioni in Serie A ce ne sono pochi. E quando in squadra si ha la fortuna di averne uno è fondamentale, nonché d'obbligo, trattenerlo e valorizzarlo. Dybala fa parte di questa categoria, è le intenzioni della Roma sono sempre state chiare. Secondo Tuttomercatoweb e Calciomercato.com, è sempre più vicino il rinnovo della 'Joya' fino al 2026, con le parti che avrebbero trovato un accordo per un triennale da 6 milioni più bonus a stagione. Il prolungamento potrebbe essere annunciato ufficialmente già la prossima settimana, una volta scaduta la clausola, che verrà rinegoziata.

Dalla Spagna arriva invece la notizia secondo cui i giallorossi avrebbero trovato un principio d'accordo col Real Madrid per Julen Jon Guerrero, trequartista 'figlio d'arte' della celebre leggenda del Bilbao, che andrà ad infoltire le fila dellla Primavera di Mister Guidi.

Da una parte, quindi, chi nella capitale resterà almeno per altri 3 anni e chi vi arriverà prossimamente per crescere. Dall'altra, chi aspetta solamente di poter tornare. Scamacca vuole solo la Roma, e la Roma vuole Scamacca. Il primo l'ha fatto capire chiaramente, tra storie, like, segnali social di vario genere e le numerose dichiarazioni che ha rilasciato negli ultimi giorni. Mentre i giallorossi hanno nella caccia a un nuovo attaccante titolare l'obiettivo principale di questo calciomercato.

Ma in quello che sembrerebbe un matrimonio perfetto, c'è anche un 'terzo incomodo', il West Ham, che dopo i 36 milioni spesi solo un anno fa non sembra propenso a far partire il ragazzo in prestito, e segnali di apertura in tal senso non sono ancora arrivati. Resta dunque da aspettare, per un'operazione che diventa ancor più prioritaria vista l'ormai probabile permanenza di Morata a Madrid: l'Atleticonon scende dalla valutazione iniziale di 21 milioni, e sia Inter che Juve hanno abbandonato i tavoli della trattativa. La Roma resta alla finestra, ma la candidatura di Scamacca sale sempre di più nelle gerarchie e nelle idee del club. Nel frattempo, la punta di Fidene si è concesso un piccolo viaggio tra i ricordi del suo passato in giallorosso in un'intervista rilasciata alla pagina Cronache di Spogliatoio: “Una mazzata lasciare Roma. Da piccolo non staccavo gli occhi da Totti”.

Ma quella dell'attaccante non è l'unica questione a tenere banco dentro le mura di Trigoria. Dopo il mancato riscatto di Wijnaldum, Mourinho si aspetta l'arrivo di almeno un nuovo centrocampista che possa dare dinamismo alla manovra di squadra. Il nome principale delle ultime settimane è quello di Renato Sanches, per il quale Pinto sta trattando col PSG per un prestito dalla formula simile a quella pattuita l'estate scorsa per arrivare a Gini. Il portoghese è stato 90 minuti in panchina nell'amichevole che i parigini hanno pareggiato contro l'Al-Nasrr di Ronaldo in mattinata ad Osaka, Giappone. Ma trattativa con la Roma è ancora in stand-by e sul giocatore, secondo quanto riportato dal sito francese Foot01.com, ci sarebbe anche l'interesse del Barcellona di Xavi, alla ricerca di un centrocampista visto il possibile addio di Kessie.

Sul fronte cessioni, dopo la brusca frenata di ieri sera, non arrivano novità sulla trattativa per il passaggio di Reynolds al Westerlo. L'intesa fra i belgi e la Roma è stato trovato da tempo sulla base di un corrispettivo fisso di 3,5 milioni + il 20 % sulla futura rivendita. Manca quella con il calciatore, come ha dichiarato oggi il padre: "L'accordo totale non è ancora stato raggiunto, la trattativa è in corso".

In uscita occhio anche alla situazione legata a Ibañez. Il Tottenham, dopo aver ceduto Davinson Sanchez allo Spartak Mosca, è alla ricerca di nuovo difensore centrale e potrebbe tornare alla carica per il brasiliano.

Resta da attenzionare anche la situazione legata a Cengiz Under, l'esterno turco ceduto nel 2021 al Marsiglia. Secondo Fabrizio Romano, il giocatore sarebbe entrato nelle mire del Fenerbahce. Tiago Pinto osserva lo sviluppo della trattativa da spettatore interessato. Infatti, i giallorossi detengono il 20% sulla futura rivendita del calciatore.

Roma, terzo giorno di ritiro ad Albufeira. N'Dicka: “La Roma può fare bene in Italia e in Europa” Si è concluso il terzo giorno di ritiro per la Roma in terra portoghese. Dopo il pomeriggio libero concesso ieri alla squadra, stamattina si è tornati sul campo di allenamento in vista dell'amichevole di domani contro il Braga. Nessuna novità su Solbakken e Ibañez, che già ieri hanno regolarmente svolto il lavoro in gruppo dopo i rispettivi infortuni.

Sui social, tutta la carica di Diego Llorente e di Lorenzo Pellegrini per questi primi giorni di preparazione: "Ogni allenamento è importante. Soddisfatti dei nostri progressi e in attesa della partita di domani. Daje Roma" - le parole del centrale spagnolo. "Continuiamo a spingere" invece il breve commento del capitano.

Ai microfoni di DAZNhanno invece avuto modo di parlare Edoardo Bove e il nuovo acquisto Evan N'Dicka. L'ivoriano, tra i tanti argomenti, si è espresso su quelle che sono le sue amibizioni e quelle della squadra: "La Roma è una grande squadra, l'anno scorso è andata vicino a vincere in Europa e ha tutte le chance per fare bene in Serie A e in Europa League. Conoscevo bene il campionato italiano e i giocatori che fanno parte della Roma, guardavo spesso le partite. Quindi quando mi hanno contattato è stato un piacere accettare la proposta della Roma".

Mentre sulle frequenze del programma “Questa non è un’esercitazione” in onda su Radio Roma Sound FM90, il segretario del partito democratico di Roma, Enzo Foschi, ha rilasciato delle dichiarazioni sull'iter del nuovo stadio della Roma: "Non c’è solo un interesse privato, quando si fanno opere del valore di centinaia di milioni con quei soldi riqualifichi pezzi di città e crei migliaia e migliaia di posti di lavoro".

FRANCESCO BASTIANINI