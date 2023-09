Roma, rinnovata la partnership con Starcasinò Sport

L’accordo fra AS Roma e StarCasinò Sport prevede la visibilità del sito di infotainment sui canali del Club e all’interno dello Stadio Olimpico e la produzione di contenuti esclusivi riguardanti i giallorossi, come interviste ai calciatori e contest dedicati ai tifosi.

'Il rinnovo della partnership con AS Roma è una notizia eccezionale per noi. Siamo particolarmente felici di poter continuare a lavorare insieme alla società e ai giocatori giallorossi. Durante tutta la scorsa stagione i tifosi della Roma ci hanno impressionato per l’amore e la passione che riescono a trasmettere alla squadra dalle tribune dello Stadio Olimpico. Quindi non vediamo l’ora di continuare a regalare a questa splendida community le esperienze esclusive targate StarCasinò Sport. Siamo convinti che sarà una stagione ricca di grandi soddisfazioni', ha dichiarato Stefano Tino, Managing Director di StarCasinò Sport".