Roma, restaurato il murale per Antonio De Falchi “Sei il nostro coro più bello”

Nella notte è stato rifatto il celebre memoriale in zona Bufalotta per ricordare la morte del giovane tifoso giallorosso, ucciso il 4 Giugno del 1989

Ancora dediche d'amore e rispetto per Antonio De Falchi, il giovane tifoso romanista ucciso il 4 giugno del 1989 a Milano in seguito a un agguato da parte da un gruppo di tifosi milanisti. I giallorossi non perdono mai occasione di ricordare il suo nome e la sua storia. Per questo in molte zone della capitale sorgono murales dedicati a De Falchi: tra i più noti quelli della zona Torre Maura, dove il giovane tifoso viveva, e quello della zona Bufalotta. Proprio quest'ultimo è stato restaurato nella notte in occasione dell'anniversario della morte di Antonio. Sul murales le parole "Sei il nostro coro più bello", riferimento al canto dedicato a lui che spesso si sente direttamente dalla Curva Sud.